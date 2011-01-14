Клерк.Ру
 

Сотруднику при увольнении положена компенсация отпуска, который он фактически давно отгулял

11.01.17 13:17
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В некоторых компаниях практикуется неформальное деление отпуска на мелкие части. Сотрудники в течение года берут дни в счет отпуска, а в табеле учета рабочего времени это не отражается. Именно с такой ситуацией столкнулась читательница нашего форума, когда пришла на новую работу.

Все осложняется тем, что сотрудник, отгулявший таким образом все полагающиеся ему дни отпуска, собрался увольняться. Фактически компания ему ничего не должна, а формально, по данным учета у него имеется неотгулянный отпуск.

В течении года сотрудник пять раз писал заявления на предоставление "одного дня в счет очередного отпуска". Расчет отпускных не производился, деньги выплачивались по окладу как за рабочий день. Теперь он увольняется. Посмотрев расчет начальник его отдела сказал, что никакой компенсации - он все отгулял. Но на эти пять дней есть только его заявления, согласованные руководством. Никаких приказов, никаких расчетов (их в принципе вообще нет ни по кому).

Проблема в том, что такая схема на предприятии практикуется со всеми. Я здесь работаю всего второй день. Ну с 17 года, допустим, буду каждый день им рассчитывать как положено. Но что делать с этими уже прошедшими отпусками, к тому же как я поняла часто такие заявления поступают задним числом. Получается, что по данным учета мы должны эти дни, но самом деле не должны.
На фирме кадровый учет и зарплата вообще в плачевном состоянии. Очень хочется разобраться и навести максимально возможный порядок. Помогите советом
- МариниКа

А у вас в компании сотрудникам предоставляют дни в счет отпуска? Издается ли при этом приказ, отражается ли отпуск в табеле, делается ли расчет среднего заработка, который выплачивается за 3 дня до наступления этого единственного отпускного дня?

Поделиться своим опытом и дать совет бухгалтеру можно в теме форума «День в счет очередного отпуска».

Напомним, согласно ст. 125 ТК РФ деление отпуска на части возможно только по соглашению между работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
Первоклассник

У нас нет отпускных: когда человек захотел, тогда и ушел, хоть на неделю, хоть на полгода. У нас трудовой кодекс не действует, потому что у нас все работники - учредители - это я .

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Аноним
, Москва
А насколько велика проблема, если все дни отпуска оформлены бумажками? Фактически, за год полагается 12 зарплат, одна из них за отсутствие на рабочем месте. Если выплачены именно эти деньги и все дни оформлены, то делать особо ничего не надо - есть нарушение документооборота, но права работников не нарушены, налоги уплачены. А вот если бумажек не хватает - то это вопрос вчерашнего дня и к задавшему, как я понял, отношения не имеет. А теперь надо брать бумажки за каждый чих и оформлять отпуск на каждое отсутствие, тогда все будет нормально.
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