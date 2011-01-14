В каком виде вы храните банковские выписки?
11.01.17 11:44
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Читательница форма Клерк.ру задалась вопросом: «В наш век информационных технологий необходимо ли распечатывать банковские выписки с приложениями?»
нужно ли распечатывать банк выписки и плат поручения, если все платежи проводим через "Банк-клиент"? Или можно хранить инфу в электронном виде?
Или распечатывать только выписки?
- Small buh
Участники обсуждения, поделившись своим опытом, отметили, что доступ в интернет-банк не всегда может быть открыт, и это следует иметь в виду, решая вопрос о хранении выписок.
Обсуждение происходит в теме форума «банк в бумажном виде».
Клерк.ру, со своей стороны, решил провести соответствующий опрос. Приглашаем вас принять в нем участие.
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7 мнений
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Раньше печатала все- и выписку, и платежки. С 2015 г. перестала, сначала поштучно сохраняла в виде пдф, а теперь ВТБ24 позволяет сохранить все платежки в пдф разом в пару кликов.
Распечатываю оборотно сальдовую ведомость по дням Из банков приходят платежные поручения электронно с назначением платежа Возможно для суда понадобится платежка банка, но ее тоже надо заверять синей печатью банка Смысл хранить Сверки с клиентами Сверки с бюджетом Если фирм несколько - перерасход тонны бумаги А ЛЕС НАДО БЕРЕЧЬ!