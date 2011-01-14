Просмотров:

Читательница форма Клерк.ру задалась вопросом: «В наш век информационных технологий необходимо ли распечатывать банковские выписки с приложениями?»

нужно ли распечатывать банк выписки и плат поручения, если все платежи проводим через "Банк-клиент"? Или можно хранить инфу в электронном виде?

Или распечатывать только выписки?

- Small buh

Участники обсуждения, поделившись своим опытом, отметили, что доступ в интернет-банк не всегда может быть открыт, и это следует иметь в виду, решая вопрос о хранении выписок.

Обсуждение происходит в теме форума «банк в бумажном виде».

Клерк.ру, со своей стороны, решил провести соответствующий опрос. Приглашаем вас принять в нем участие.

В каком виде вы храните банковские выписки? Ни в каком. Все есть в интернет-банке. В любой момент можно распечатать Сохраняю файлы и храню в электронном виде Распечатываю и храню в бумажном виде

