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Сведения о средней численности работников необходимо представить до 20 января 2017 года

11.01.17 12:44
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УФНС по Чувашской Республике напоминает, что в срок не позднее 20 января т.г. организации и индивидуальные предприниматели должны представить сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год.          

Индивидуальные предприниматели представляют сведения о среднесписочной численности работников в случае, если в течение календарного года привлекали наемных работников. Если индивидуальный предприниматель в 2016 году наемных работников не привлекал, то сведения представлять не надо.  

Форма сведений утверждена приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-25/174@. Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.  

Порядок заполнения сведений  о средней численности работников доведен письмом ФНС России от 26.04.2007 №ЧД-6-25/353@.

Сведения о среднесписочной численности работников являются одним из критериев,  по которому организации  и индивидуальные предприниматели могут быть отнесены к субъектам малого или среднего бизнеса. Поэтому важно представить данные сведения своевременно.                
 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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