Налоговые агенты не смогут получить отсрочку по уплате НДФЛ

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Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов установлен главой 9 НК РФ, действие которой не распространяется на налоговых агентов, в том числе в части подлежащей перечислению суммы НДФЛ (пункт 9 статьи 61 Кодекса).

Таким образом, правовых оснований для предоставления организации отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц не имеется, пояснил Минфин в письме № 03-02-07/1/77266 от 22.12.2016.