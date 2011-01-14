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Налоговые агенты не смогут получить отсрочку по уплате НДФЛ

11.01.17 16:32
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Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов установлен главой 9 НК РФ, действие которой не распространяется на налоговых агентов, в том числе в части подлежащей перечислению суммы НДФЛ (пункт 9 статьи 61 Кодекса).

Таким образом, правовых оснований для предоставления организации отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц не имеется, пояснил Минфин в письме № 03-02-07/1/77266 от 22.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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