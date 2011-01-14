УФНС Санкт-Петербурга напоминает о новых кодах бытовых услуг при применении ЕНВД

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УФНС по Санкт-Петербургу напоминает о том, что с 1 января 2017 года утратил силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), в соответствии с которым определялись виды и понятия бытовых услуг. С указанной даты подлежат применению новые общероссийские классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2.

В связи с тем, что в новых классификаторах отсутствует понятие «бытовых услуг населению», Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2016 года № 635-106 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 4 июня 2003 года № 299-35 «О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» установлен четкий перечень видов экономической деятельности и кодов бытовых услуг в целях применения ЕНВД на территории Санкт-Петербурга.

Рекомендуем петербургским налогоплательщикам ЕНВД сверить свои коды в реестре с перечнем, утвержденным законом, чтобы избежать недоразумений с налоговыми органами. Отсутствие кодов бытовых услуг в ЕГРИП или ЕГРЮЛ не является поводом для отказа в применении ЕНВД, однако не все налоговые инспекторы об этом знают.