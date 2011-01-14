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В городских библиотеках Петербурга проводятся дни налоговой грамотности

12.01.17 15:17
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Воспитание грамотных налогоплательщиков – одно из основных направлений информационной и просветительской работы Управления ФНС России по Санкт-Петербургу. В 2016 году сотрудниками налоговых органов Санкт-Петербурга проведено 90 встреч с читателями городских библиотек. Дни налоговой грамотности в библиотеках посетило более 1200 жителей Петербурга.

Специалисты налоговых органов освещали для горожан вопросы, касающиеся налогообложения физических лиц. Особое внимание было уделено декларированию доходов. Слушатели узнали, кто должен подавать декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить социальные налоговые вычеты на лечение, обучение, имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры.

Жителям Петербурга была также интересна тема налогообложения имущества физических лиц. Сотрудники налоговых инспекций ответили на вопросы о порядке начисления и сроках уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, рассказали о категориях граждан, которые имеют льготы по уплате имущественных налогов.

В целях популяризации дистанционного взаимодействия с налоговыми органами без посещения налоговой инспекции, были проведены Дни налоговой грамотности, посвященные электронным сервисам Федеральной налоговой службы, на которых сотрудники налоговых органов продемонстрировали возможности такого сервиса, как «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Управление Федеральной налоговой службы уделяет внимание и просветительской работе с людьми с ограниченными возможностями, так для этой категории граждан в 2016 году совместно с библиотекой для слепых проведена серия встреч «Общение с налоговой службой не ограничено для людей с ограниченными возможностями».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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