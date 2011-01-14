ФНС пояснила порядок начисления амортизации по основным средствам

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В письме № СД-4-3/24772@ от 23.12.2016 ФНС России представила свою позицию по вопросу реформирования амортизационной политики.

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества (основного средства) определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

При проведении налогоплательщиком в последующих периодах переоценки (уценки) стоимости объектов ОС на рыночную стоимость положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не принимается при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении амортизации, учитываемых для целей налогообложения в соответствии с главой 25 НК.

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Таким образом, НК предоставляет право налогоплательщикам уменьшать налогооблагаемую прибыль на фактически понесенные затраты на приобретение (создание, модернизацию) основных средств в виде амортизационных отчислений.

Формирование в целях налогового учета амортизационных отчислений на основании восстановительной стоимости, определяемой в результате переоценки основных средств, по мнению ФНС России, приведет к искажению реальных налоговых обязательств налогоплательщиков.