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Доход от имущества, полученного в дар от члена семьи, не облагается НДФЛ

12.01.17 15:49
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В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

При этом доходы, полученные в порядке дарения (в том числе недвижимости), освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-05/75285 от 15.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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