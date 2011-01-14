Клерк.Ру
 

Главбух тоже человек и хочет в отпуск

12.01.17 11:45
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Главный бухгалтер – это такой же сотрудник компании, на которого распространяются все нормы Трудового Кодекса. Но как осуществить свое законное право на отпуск, если ты бухгалтер не только главный, но и единственный? Таким вопросом задалась читательница нашего форума.

Я-главбух небольшой организации, примерно 8 человек. Остальные сотрудники никакого отношения к бухучету не имеют))) Срок выплаты з/пл 15 числа.На карточки.
Но мне нужно съездить в отпуск. И путевка с 12 числа.Нельзя ли сдвинуть зарплату 1 раз! Приложить приказ об отпуске и издать приказ о переносе даты выдачи зарплаты?
Очень нужно)
- Аноним

Участники дискуссии предложили свои варианты выхода из этой ситуации. Один из форумчан, в частности, посоветовал спокойно отдыхать, переложив все проблемы на плечи работодателя.

И вообще в отпуск ходит работник, а не должность (главбух). А то что работников нужно отпускать в отпуска и кто будет исполнять трудовые обязанности по должностям, которые они занимают проблемы работодателя.

А то так дойдет до того, что и уволиться нельзя будет.
Никакой отпуск никакого работника работодателя не спасет от нарушения сроков выплаты зарплаты. Работодатель ведь в отпуск не идет.

P.S. А Вы как работник можете спокойно использовать отпуск. Остальное проблемы работодателя.
- Andron Step

А как вы ходите в отпуск? Кто во время вашего отдыха выполняет ваши обязанности?

Поделиться своим опытом и дать совет главбуху можно в теме форума «Главбух уходит в отпуск».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Челябинск

Можно заранее посчитать и начислить ЗП. Заранее подготовить платежки Выгрузить их в банк. И просто назначить крайнего который отправит платежки по назначению в указанный срок. Вот и все....В отпуск бухгалтер то же должен ходить.


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Аноним
, Орел
У нас в банк можно заранее выгрузить зарплатную ведомость, указав дату перечисления денег на карты сотрудникам. Очень удобно, никаких проблем. При необходимости пользуюсь данным методом
кво
Вислоухая
, Обнинск
Можно заранее посчитать и начислить ЗП. Заранее подготовить платежки

 Не у всех так всё просто. Существуют больничные, переработки, сменный график и т.д.

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