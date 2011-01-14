Главбух тоже человек и хочет в отпуск

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Главный бухгалтер – это такой же сотрудник компании, на которого распространяются все нормы Трудового Кодекса. Но как осуществить свое законное право на отпуск, если ты бухгалтер не только главный, но и единственный? Таким вопросом задалась читательница нашего форума.

Я-главбух небольшой организации, примерно 8 человек. Остальные сотрудники никакого отношения к бухучету не имеют))) Срок выплаты з/пл 15 числа.На карточки.

Но мне нужно съездить в отпуск. И путевка с 12 числа.Нельзя ли сдвинуть зарплату 1 раз! Приложить приказ об отпуске и издать приказ о переносе даты выдачи зарплаты?

Очень нужно)

- Аноним

Участники дискуссии предложили свои варианты выхода из этой ситуации. Один из форумчан, в частности, посоветовал спокойно отдыхать, переложив все проблемы на плечи работодателя.

И вообще в отпуск ходит работник, а не должность (главбух). А то что работников нужно отпускать в отпуска и кто будет исполнять трудовые обязанности по должностям, которые они занимают проблемы работодателя.



А то так дойдет до того, что и уволиться нельзя будет.

Никакой отпуск никакого работника работодателя не спасет от нарушения сроков выплаты зарплаты. Работодатель ведь в отпуск не идет.



P.S. А Вы как работник можете спокойно использовать отпуск. Остальное проблемы работодателя.

- Andron Step

А как вы ходите в отпуск? Кто во время вашего отдыха выполняет ваши обязанности?

Поделиться своим опытом и дать совет главбуху можно в теме форума «Главбух уходит в отпуск».