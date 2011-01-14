Главбух тоже человек и хочет в отпуск
Главный бухгалтер – это такой же сотрудник компании, на которого распространяются все нормы Трудового Кодекса. Но как осуществить свое законное право на отпуск, если ты бухгалтер не только главный, но и единственный? Таким вопросом задалась читательница нашего форума.
Я-главбух небольшой организации, примерно 8 человек. Остальные сотрудники никакого отношения к бухучету не имеют))) Срок выплаты з/пл 15 числа.На карточки.
Но мне нужно съездить в отпуск. И путевка с 12 числа.Нельзя ли сдвинуть зарплату 1 раз! Приложить приказ об отпуске и издать приказ о переносе даты выдачи зарплаты?
Очень нужно)
- Аноним
Участники дискуссии предложили свои варианты выхода из этой ситуации. Один из форумчан, в частности, посоветовал спокойно отдыхать, переложив все проблемы на плечи работодателя.
И вообще в отпуск ходит работник, а не должность (главбух). А то что работников нужно отпускать в отпуска и кто будет исполнять трудовые обязанности по должностям, которые они занимают проблемы работодателя.
А то так дойдет до того, что и уволиться нельзя будет.
Никакой отпуск никакого работника работодателя не спасет от нарушения сроков выплаты зарплаты. Работодатель ведь в отпуск не идет.
P.S. А Вы как работник можете спокойно использовать отпуск. Остальное проблемы работодателя.
- Andron Step
А как вы ходите в отпуск? Кто во время вашего отдыха выполняет ваши обязанности?
Поделиться своим опытом и дать совет главбуху можно в теме форума «Главбух уходит в отпуск».
Можно заранее посчитать и начислить ЗП. Заранее подготовить платежки Выгрузить их в банк. И просто назначить крайнего который отправит платежки по назначению в указанный срок. Вот и все....В отпуск бухгалтер то же должен ходить.
Не у всех так всё просто. Существуют больничные, переработки, сменный график и т.д.