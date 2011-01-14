ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя

Просмотров:

Как известно, с 2017 года администратором страховых взносов стала налоговая служба. Все ли пройдет гладко в переходный период? Этот вопрос беспокоит многих бухгалтеров. С одной проблемой уже столкнулась читательница нашего форума. ИП уволил всех сотрудников и хочет официально избавиться от статуса работодателя. Раньше для этой цели в ПФР и ФСС подавались соответствующие заявления. А что сейчас?

Как снять ИП как имеющего наемный труд ПФР. Если они заявления не принимают. И теперь этим занимается ИФНС .Есть какой то бланк?

- Лилина

Как пояснила модератор нашего форума, заявления должны принимать в ИФНС, но на данный момент нет ни соответствующей формы, ни регламента. Как говорится, назвался груздем (то бишь работодателем) – полезай в кузов и сиди там, пока ФНС не проработает все нюансы проедуры.

В ходе обсуждения еще одна форумчанка пожаловалась, что она не может зарегистрировать ИП в качестве работодателя, и это гораздо большая проблема, чем снятие с учета, так как время поджимает.

Обсуждение происходит в теме форума «Как снять ип как имеющего наемный труд ПФР с 01.01.2017».