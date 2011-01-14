ФНС России получила от граждан самую высокую оценку качества предоставления госуслуг

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ФНС России признана лидером по качеству предоставления государственных услуг. По статистике сайта «Ваш контроль» в 2016 году граждане поставили Налоговой службе самую высокую оценку - 4,93 балла. На втором месте Фонд соцстрахования - 4,9 балла. Роспотребнадзор и Федеральная служба судебных приставов закончили год с оценкой 4,87 балла, ПФР - 4,85 балла. У Росимущества 4,72 балла, МВД получило от пользователей оценку 4,7 балла, Росреестр - 4,69 балла.

В среднем по России оценка качества госуслуг составила 4,77 балла (в 2015 году - 4,73 балла). Удовлетворенность россиян их качеством, складывающаяся из оценок «хорошо» и «отлично», повысилась до 95,6% с 94,7%. Это выше предусмотренного в Президентском указе от 2012 года плана по достижению в России удовлетворенности качеством госуслуг не менее 90% к 2018 году.

Самой популярной госуслугой в 2016 году стала регистрация прав на недвижимое имущество, которую оценили 2,3 млн раз. Второе место разделили регистрация автотранспорта и прием налоговых деклараций (по 1,26 млн оценок). Из десятки самых популярных госуслуг самую высокую оценку получили услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков о налогах и сборах, приему налоговых деклараций и предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В целом, россияне стали чаще оценивать качество предоставления госуслуг. Активность граждан в оценке качества госуслуг в 2016 году выросла в пять раз, при этом из 10 млн госуслуг две трети оценили в МФЦ. Год назад граждане через МФЦ оценили втрое меньше госуслуг, чем в ведомствах.

Так, в 2016 году количество госуслуг, оцененных в МФЦ, выросло до 6,4 млн, а в ведомствах - до 3,77 млн, в то время как год назад через МФЦ было оценено чуть более полумиллиона услуг, а в ведомствах - 1,6 млн.

Поставить оценку граждане могут с помощью смс, через колл-центр, портал госуслуг, а также на сайтах госорганов и через сайт «Ваш контроль». Качество госуслуги оценивается по пяти критериям: время предоставления госуслуги, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудника ведомства, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления услуги. На основании мнений граждан Правительство РФ выявляет проблемные места в практике оказания госуслуг, а также формирует сводную оценку работы руководителей территориальных органов власти.