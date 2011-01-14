Правительство задумалось об отмене НДФЛ для получающих минимальную зарплату

Просмотров:

Тема прогрессивной шкалы НДФЛ и вопрос освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ, обсуждаются в правительстве РФ, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"Такая тема обсуждается. И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас - это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога - это было бы реальным шагом в повышении доходов населения", - сказала Голодец журналистам на полях Гайдаровского форума в четверг, уточнив, что речь идет о тех людях, "кто получает МРОТ".

Голодец отметила, что "мы действительно были бы готовы поддержать" такое предложение, добавив, что "эта ситуация просчитывается", передает "Интерфакс".

Минимальный размер оплаты труда в России составляет порядка 7,5 тыс. рублей. Ранее в ходе Гайдаровского форума вице-премьер Голодец заявила, что зарплату ниже МРОТ в России получают 4,9 млн человек.

"Даже если человек получил общее среднее образование, уровень его социальной подготовленности существенно выше, чем та зарплата, которая предлагается на низкооплачиваемых рабочих местах", - отметила Голодец.