Клерк.Ру
 

ФНС настаивает на представлении декларации по транспортному налогу по не вступившей в силу форме

12.01.17 14:45
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Руководство Федеральной налоговой службы разослало по региональным управлениям письмо от 29.12.2016 г. № ПА-4-21/25455@, касающееся нового приказа, утвердившего декларацию по транспортному налогу.

Новый приказ вступит в силу, начиная с отчетности за 2017 год (но не ранее 28.02.2017 г.), о чем в нем самом и написано. Однако плательщикам в систему "Платон" просто негде указывать вычет из налога в старой декларации. В связи с этим ФНС решила рекомендовать применять новую форму для владельцев большегрузных машин. Кроме того, рекомендовано ликвидирующимся до 28 февраля организациям, которым необходимо сдать отчетность по транспортному налогу, также применять новую форму.

Как показывает практика прошлых лет, подобные "рекомендации" многими инспекциями воспринимаются как приказы и там просто перестают принимать отчетность по действующим формам, требуя рекомендованные.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
<b>Модератор</b>
Над.К
Сами пропустили сроки для утверждения формы, а теперь будут издеваться над налогоплательщиками. То такую декларацию хочу, то сякую :( И ведь наверняка никто не понесет ответственности за срыв сроков принятия документов
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