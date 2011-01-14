Приказ с новыми КБК по страховым взносам вступил в силу

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Минфин на своем сайте разместил приказ от 10.01.2017 № 2н «О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 230н»



В документе сообщается, что Министерство юстиции РФ признало приказ 230н не нуждающимся в государственной регистрации и поэтому приказ вступает в силу с даты его подписания. Т.е. с 7 декабря 2016 года. Таким образом, с 1 января 2017 года применяются новые КБК по страховым взносам, утвержденные этим приказом.

Все КБК на 2017 год можно найти в нашем справочнике "Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год".