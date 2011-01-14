Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков

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Уже не первый день бухгалтеры ломают себе голову над проблемой: какой статус плательщика ставить в платежных документах на уплату страховых взносов с 2017 года? Никаких официальных разъяснений от ФНС по этому вопросу не публиковалось.

Но сегодня на сайтах сразу нескольких региональных Управлений ФНС появилась информация о том, какие статусы должны быть в платежках по мнению налогового ведомства:

14 - для всех налогоплательщиков (включая ИП, нотариусов и пр.), производящих выплаты физическим лицам ;

09 – индивидуальный предприниматель (взносы за себя);



10 - нотариус, занимающийся частной практикой (взносы за себя),



11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет (взносы за себя),

12 - глава КФХ (взносы за себя и членов КФХ).

Напоминаем, что указание неправильного статуса не может привести к начислению штрафов или пеней, поскольку взносы все равно поступят в нужный бюджет.

