Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков
Уже не первый день бухгалтеры ломают себе голову над проблемой: какой статус плательщика ставить в платежных документах на уплату страховых взносов с 2017 года? Никаких официальных разъяснений от ФНС по этому вопросу не публиковалось.
Но сегодня на сайтах сразу нескольких региональных Управлений ФНС появилась информация о том, какие статусы должны быть в платежках по мнению налогового ведомства:
14 - для всех налогоплательщиков (включая ИП, нотариусов и пр.), производящих выплаты физическим лицам ;
09 – индивидуальный предприниматель (взносы за себя);
10 - нотариус, занимающийся частной практикой (взносы за себя),
11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет (взносы за себя),
12 - глава КФХ (взносы за себя и членов КФХ).
Напоминаем, что указание неправильного статуса не может привести к начислению штрафов или пеней, поскольку взносы все равно поступят в нужный бюджет.
а мне сегодня по СБИС наша налоговая прислала письмо, с указанием по коду:При исполнении обязанности:
"Следует иметь в виду, что для данной категории
плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается
статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.
юридического лица – «01»;индивидуального
предпринимателя - «09»;нотариуса,
занимающийся частной практикой – «10»;адвоката,
учредивший адвокатский кабинет – «11»;главы
крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;физического
лица – «13»;налогоплательщика,
производящего выплаты физическим лицам – «14».
Зимушка-Зима, это про уплату налогов третьим лицом. Причем информация старая, еще от декабря. И про статус 14 тут тоже есть, да. Как раз для взносов этот статус и есть
ради чего вообще этот статус указывать, на что он влияет. Больше пыли, чем эффекта
С.В, Вы писали:
И какой статус следует там выбрать при формировании платежки?
Так что, 14 указывать?
Вислоухая, Вы писали:
Возможно, какой-то смысл был бы в вариантах "за себя", "нал. агент", "за нал.плательщика иным лицом".
а выбор из "01", "08" и "14" - дурость, конечно.
" - Антон Германович, вы мужчина или министр? (допускается 1 ответ)"
законодатель обеспечивает возможность выбора -)
по принципу "выбор есть всегда" -)
Ну вот думала еще написать спросить про статус...с каждым днем все чудесатее и чудесатее
Вислоухая, Вы писали:
В НДС один раз ошибочно поставили 02 вместо 01, замучились бодаться с налоговой, чтобы зачесть его в счет текущих платежей, хотя агентских операций сроду не было.
А по взносам несколько вариантов, чтобы нам было над чем ломать голову по пустякам.
С.В, Вы писали:
Я один в данном сервисе не вижу "КБК-2016/2017 для Страховых Взносов"???
Ни в "Платежном документе", ни в "Платежном поручении"...
я тоже там страховых взносов не вижу. Налоговики плохо подготовились к приему администрирования.
gordana, Вы писали:
Ой, Слава тебе Господи, я не один...
Будем теперь с вами вдвоем ожидать, когда ФНС разродится, и поправит свой супер-сервис...
ну вот единственный случай, когда статус важен, это в случае налогового агентства. Все остальные статусы просто надуманны
Так что ставить то? 01 или 14?
Я уже который день в надежде на то, что новые КБК появились, пытаюсь сформировать там п/п: дохлый номер. Но если КБК ввести вручную, сервис его распознаёт.
Есть проект приказа Минфина от 19.08.2016, вносящий изменения в приказ 107н: из Приложения 5 исключаются упоминания о страховых взносах. Я бы, пока данный проект не стал утвержденным приказом, указывала статус 08. Но только вот не знаю, чисто технически, пройдет ли такая платежка в банке.