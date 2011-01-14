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Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков

12.01.17 15:01
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Уже не первый день бухгалтеры ломают себе голову над проблемой: какой статус плательщика ставить в платежных документах на уплату страховых взносов с 2017 года? Никаких официальных разъяснений от ФНС по этому вопросу не публиковалось.

Но сегодня на сайтах сразу нескольких региональных Управлений ФНС появилась информация о том, какие статусы должны быть в платежках по мнению налогового ведомства:

14 - для всех налогоплательщиков (включая ИП, нотариусов и пр.), производящих выплаты физическим лицам ;

09 – индивидуальный предприниматель (взносы за себя);

10 - нотариус, занимающийся частной практикой (взносы за себя),

11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет (взносы за себя),

12 - глава КФХ (взносы за себя и членов КФХ).

Напоминаем, что указание неправильного статуса не может привести к начислению штрафов или пеней, поскольку взносы все равно поступят в нужный бюджет.
 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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17 мнений
Клерк
Зимушка-Зима
, Чебоксары

а мне сегодня по СБИС наша налоговая прислала письмо, с указанием по коду:

"Следует иметь в виду, что для данной категории
плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается
статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.

При исполнении обязанности:

юридического лица – «01»;

индивидуального

предпринимателя - «09»;

нотариуса,

занимающийся частной практикой – «10»;

адвоката,

учредивший адвокатский кабинет – «11»;

главы

крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;

физического

лица – «13»;

налогоплательщика,

производящего выплаты физическим лицам – «14».




<b>Модератор</b>
Над.К

Зимушка-Зима, это про уплату налогов третьим лицом. Причем информация старая, еще от декабря. И про статус 14 тут тоже есть, да. Как раз для взносов этот статус и есть

Клерк
С.В
, Волгоград
Как-то только наша власть что-то меняет, или какие-то изменения делаю я, то я поступаю просто: захожу на сайт налоговой и там формирую платежку (образец). Если кому-то надо, это делается тут
Клерк
Старый ворчун

С.В, Вы писали:

Как-то только наша власть что-то меняет, или какие-то изменения делаю я, то я поступаю просто: захожу на сайт налоговой и там формирую платежку (образец). Если кому-то надо, это делается тут

 И какой статус следует там выбрать при формировании платежки? 

Клерк
Старый ворчун

Вислоухая, Вы писали:

ради чего вообще этот статус указывать, на что он влияет. Больше пыли, чем эффекта

 Возможно, какой-то смысл был бы в вариантах "за себя", "нал. агент", "за нал.плательщика иным лицом".


а выбор из "01", "08" и "14" - дурость, конечно. 

" -  Антон Германович, вы мужчина или министр? (допускается 1 ответ)"

Клерк
gordana
, Йошкар-Ола

Вислоухая, Вы писали:

ради чего вообще этот статус указывать, на что он влияет. Больше пыли, чем эффекта

 В НДС один раз ошибочно поставили 02 вместо 01, замучились бодаться с налоговой, чтобы зачесть его в счет текущих платежей, хотя агентских операций сроду не было.

А по взносам несколько вариантов, чтобы нам было над чем ломать голову по пустякам.

 

Клерк
yante
, Новороссийск

С.В, Вы писали:

Как-то только наша власть что-то меняет, или какие-то изменения делаю я, то я поступаю просто: захожу на сайт налоговой и там формирую платежку (образец). Если кому-то надо, это делается тут

 Я один в данном сервисе не вижу "КБК-2016/2017 для Страховых Взносов"???

Ни в "Платежном документе", ни в "Платежном поручении"...

Клерк
yante
, Новороссийск

gordana, Вы писали:

yante,
 я тоже там страховых взносов не вижу. Налоговики плохо подготовились к приему администрирования.

 Ой, Слава тебе Господи, я не один...
 Будем теперь с вами вдвоем ожидать, когда ФНС разродится, и поправит свой супер-сервис... :)

<b>Модератор</b>
Над.К
В НДС один раз ошибочно поставили 02 вместо 01, замучились бодаться с налоговой,

 ну вот единственный случай, когда статус важен, это в случае налогового агентства. Все остальные статусы просто надуманны

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
 ну вот единственный случай, когда статус важен, это в случае налогового агентства. Все остальные статусы просто надуманны

 Так что ставить то? 01 или 14?

Клерк
Nikost
, Москва
Я один в данном сервисе не вижу "КБК-2016/2017 для Страховых Взносов"???

 Я уже который день в надежде на то, что новые КБК появились, пытаюсь сформировать там п/п: дохлый номер. Но если КБК ввести вручную, сервис его распознаёт.

Так что ставить то? 01 или 14?

 Есть проект приказа Минфина от 19.08.2016, вносящий изменения в приказ 107н: из Приложения 5 исключаются упоминания о страховых взносах. Я бы, пока данный проект не стал утвержденным приказом, указывала статус 08. Но только вот не знаю, чисто технически, пройдет ли такая платежка в банке.

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