С 1 февраля 2017 года зарегистрировать ККТ можно только по новому порядку

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УФНС России по Республике Алтай напоминает, что с 1 февраля 2017 года зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно будет только по новому порядку. Изменения в порядок регистрации (перерегистрации, снятии с регистрационного учета), а также в порядок применения ККТ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Зарегистрировать новую ККТ можно будет в личном кабинете на сайте ФНС России после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно.

Следует отметить, что после 1 февраля 2017 года налогоплательщики, применяющие ККТ, у которой подходит срок замены ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная), не вправе ее перерегистрировать. Владельцы контрольно-кассовой техники обязаны снять ККТ с регистрационного учета в соответствии с порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ и зарегистрировать в налоговом органе приобретенную либо модернизированную ККТ в соответствии с новым порядком.