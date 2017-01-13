В декларацию по НДС внесли изменения

Просмотров:

ФНС РФ внесла изменения в форму налоговой декларации по НДС. Приказ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@ опубликован вчера на Официальном интернет-портале правовой информации. Поправки внесены также в формат декларации и порядок её заполнения.

Корректировка декларации потребовалась в связи с тем, что за время, после её принятия, были изменены некоторые нормы Налогового кодекса. Среди изменений, в частности, следует обратить внимание на многочисленные правки кодов в приложении 1 к Порядку заполнения.

Обновленная декларация будет представляться за 1 квартал 2017 года, поскольку приказ вступит в силу спустя 2 месяца после официальной публикации.