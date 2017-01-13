ФНС утвердила формы заявлений о постановке на учет плательщиков "налога на Гугл"

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Федеральная налоговая служба приказом от 12.12.2016 № ММВ-7-14/677@ утвердила формы заявлений иностранных организаций для постановки на учет в налоговых органах РФ.

Вставать на учет с 1 января 2017 года должны иностранные организации, оказывающих физлицам услуги в электронной форме по установленному Налоговым кодексом перечню, местом реализации которых признается территория РФ, и совершающие расчеты непосредственно с получателями услуг. Такие организации обязаны уплачивать российский НДС (т.н. "налог на Гугл").