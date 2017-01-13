Гранты физлицам, перечисленные на счет организации, не облагаются налогом на прибыль
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлены статьей 251 НК РФ. Данный перечень доходов является закрытым.
К таким доходам, в частности, отнесены доходы в виде полученных грантов.
При этом грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:
гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, НКО, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.
Таким образом, если получателем гранта, выделенного некоммерческой организацией (фондом) на осуществление конкретных программ в области науки, является физическое лицо, то денежные средства в виде гранта, перечисленные на лицевой счет организации для указанного физического лица, не могут рассматриваться в качестве налогооблагаемого дохода организации.
Что касается средств, удерживаемых организацией в связи с оказанием услуг грантополучателям - физическим лицам по предоставлению им условий для выполнения научных, научно-технических проектов, то данные средства на основании статьи 249 НК РФ следует рассматривать у организации в качестве выручки от реализации услуг.
Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-03-06/1/73834 от 12.12.2016.