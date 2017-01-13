Гранты физлицам, перечисленные на счет организации, не облагаются налогом на прибыль

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Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлены статьей 251 НК РФ. Данный перечень доходов является закрытым.

К таким доходам, в частности, отнесены доходы в виде полученных грантов.

При этом грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:

гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, НКО, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;

гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.

Таким образом, если получателем гранта, выделенного некоммерческой организацией (фондом) на осуществление конкретных программ в области науки, является физическое лицо, то денежные средства в виде гранта, перечисленные на лицевой счет организации для указанного физического лица, не могут рассматриваться в качестве налогооблагаемого дохода организации.

Что касается средств, удерживаемых организацией в связи с оказанием услуг грантополучателям - физическим лицам по предоставлению им условий для выполнения научных, научно-технических проектов, то данные средства на основании статьи 249 НК РФ следует рассматривать у организации в качестве выручки от реализации услуг.

Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-03-06/1/73834 от 12.12.2016.