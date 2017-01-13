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Минфин пояснил порядок налогообложения при безвозмездном получение имущества дочерней организацией

13.01.17 15:47
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Дочерней организацией на безвозмездной основе получено имущество от организации, владеющей более чем 50% ее уставного капитала. Что с налогом на прибыль и НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-05/74496 от 13.12.2016.

Если имущество получено дочерней организацией от организации, владеющей более чем 50% уставного капитала, то доход дочерней организации в виде стоимости указанного имущества не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций согласно вышеуказанным положениям статьи 251 НК РФ.

Поскольку при передаче имущества на безвозмездной основе передающая сторона к оплате НДС не предъявляет, пунктом 19 раздела II Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, установлено, что счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров, в книге покупок не регистрируются и, соответственно, вычет НДС, выделенного в этих счетах-фактурах, не производится.

Таким образам, по имуществу, полученному налогоплательщиками на безвозмездной основе, НДС (возмещению) не подлежит.

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