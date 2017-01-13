ФНС напоминает: декларация по налогу на прибыль за год сдается по новой форме

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Федеральная налоговая служба напоминает о том, что утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Приказ ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2016 №44161 и опубликован на официальном портале правовой информации .



Новая форма дает возможность:

уменьшать налог на прибыль к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации на сумму уплаченного торгового сбора;

рассчитывать налог для организаций - участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя; для организаций - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития; организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан,

отражать корректировки цен контролируемых сделок,

исчислять налог на прибыль организаций с сумм прибыли контролируемых иностранных компаний.



Новая форма действует с 2017 года для декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 год.