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ФНС напоминает: декларация по налогу на прибыль за год сдается по новой форме

13.01.17 14:16
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Федеральная налоговая служба напоминает о том, что утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Приказ ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2016 №44161 и опубликован на официальном портале правовой информации .

Новая форма дает возможность:

  • уменьшать налог на прибыль к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации на сумму уплаченного торгового сбора;
  •  рассчитывать налог для организаций - участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя; для организаций - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития; организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан,
  • отражать корректировки цен контролируемых сделок,
  •  исчислять налог на прибыль организаций с сумм прибыли контролируемых иностранных компаний.


Новая форма действует с 2017 года для декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 год.

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