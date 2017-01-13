Не сдавшие сведения о среднесписочной численности налогоплательщики могут не попасть в реестр малого бизнеса

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Региональные Управления ФНС РФ напоминают о том, что не позднее 20 января 2017 года организации и индивидуальные предприниматели (привлекавшие наемных работников в прошлом году) должны представить сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год.

Форма сведений утверждена Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Порядок ее заполнения рекомендован письмом ФНС России от 26.04.2007 № ЧД-6-25/353@. Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Представлять сведения по месту нахождения обособленных подразделений или регистрации ИП по месту ведения деятельности не надо!

В случае непредставления сведений о среднесписочной численности работников налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель) привлекается к налоговой ответственности на основании статьи 126 Кодекса в виде штрафа в размере 200 руб. Кроме того, должностные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности на основании пункта 1 статьи 15.6 КоАП РФ, размер штрафа составляет от 300 до 500 руб.



Кроме того, УФНС по Псковской области обращает особое внимание на то, что информация о среднесписочной численности работников используется при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется с 1 августа 2016 года и размещается на официальном сайте ФНС России по адресу: https://rmsp.nalog.ru.



Статус субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам присваивается автоматически на основании представленных налогоплательщиками сведений о среднесписочной численности работников и налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому важно своевременно и правильно представлять указанные сведения и отчетность в налоговые органы.