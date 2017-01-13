Минфин пояснил, как считать НДФЛ со сверхлимитных суточных при загранкомандировках

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С 01.01.2016 согласно п. 5 ст. 210, пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ доходы налогоплательщика в виде сверхнормативных суточных, выплаченных в иностранной валюте, для целей исчисления НДФЛ пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки. Работники организации направляются в длительные заграничные командировки сроком на 1 - 2 года.

В условиях снижения курса валюты по отношению к рублю не возникает ли у налогового агента риска занижения суммы налога при пересчете суточных после возвращения работника из командировки по более низкому курсу? Можно исчислять НДФЛ в последний день каждого месяца без авансового отчета?

Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-04-06/74732 от 14.12.2016.

Суммы суточных, превышающие 2500 рублей при загранкомандировках, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. При определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России, действующему в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки.

Указанный порядок налогообложения применяется при направлении сотрудников организации в служебные командировки. При этом в случае, если сотрудник организации не направляется в командировку, а выполняет трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором, за пределами РФ, то эта норма главы 23 НК не применяется.