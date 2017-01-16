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ФНС пояснила, как заполнять декларацию по налогу на прибыль при наличии убытков прошлых лет

16.01.17 10:47
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ФНС в письме № СД-4-3/61@ от 09.01.2017 напомнила, что начиная с первого отчетного периода 2017 года, изменяется порядок учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении налога на прибыль организаций.

В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база по налогу не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50%.

Кроме того, снято ограничение по осуществлению налогоплательщиками переноса убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Эти нормы применяются в отношении убытков, полученных налогоплательщиками за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

При заполнении декларации по налогу на прибыль в Приложении N 4 к Листу 02 показатель по строке 150 "Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего" не может быть больше 50% показателя по строке 140 "Налоговая база за отчетный (налоговый) период".

В Листе 06 показатели строк 470 и 510 "Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения" не могут быть больше 50% показателей, соответственно, по строке 450 "Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг" и по строке 490 "Налоговая база от осуществления других инвестиций".

В остатках неперенесенных убытков на начало налогового периода (строки 010, 040 - 130 Приложения N 4 к Листу 02 и строки 460, 500 Листа 06) могут быть учтены убытки, полученные налогоплательщиками начиная с убытков за 2007 год.

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