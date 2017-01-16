При приобретении муниципального имущества нотариусами возникает НДС

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На основании подпункта 12 пункта 2 статьи 146 НК не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации (передаче) на территории РФ государственного или муниципального казенного имущества, выкупаемого субъектами МСБ в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ.

Субъектами малого и среднего предпринимательства являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и ИП), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

Между тем нотариальная деятельность не является предпринимательством.

Таким образом, положения указанного подпункта 12 пункта 2 статьи 146 Кодекса при реализации имущества казны нотариусам, занимающимся частной практикой, не применяются. В связи с этим указанные операции подлежат налогообложению НДС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/76518 от 21.12.2016.