При направлении сотрудников на работу за границу организация не является налоговым агентом по НДФЛ

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Российская организация направила работника (гражданина РФ) на работу в иностранное государство. Согласно трудовому договору место работы работника будет находиться в иностранном государстве. Все свои трудовые обязанности он будет выполнять за пределами РФ. Начислять и выплачивать зарплату ему будет организация в РФ. А что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/76921 от 22.12.2016.

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

При этом физические лица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ, исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Вышеупомянутые доходы сотрудников организации, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученные от источников за пределами РФ, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в РФ.

Таким образом, в отношении доходов сотрудников организации в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, полученных от источников за пределами РФ, организация-работодатель не признается налоговым агентом.