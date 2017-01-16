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Календарь бухгалтера напоминает: не забудьте сдать СЗВ-М и уплатить взносы за декабрь

16.01.17 10:13
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Сегодня истекает срок представления формы СЗВ-М за декабрь месяц. Напомним, что с 1 января сроки сдачи формы перенесены с 10 на 15 число, однако в этот раз 15 оказалось выходным днем, поэтому срок перенесен на понедельник.

Также сегодня истекает срок уплаты страховых взносов работодателями за декабрь 2016 года. Не забудьте о том, что взносы (кроме ФСС по несчастным случаям и травматизму) уплачиваются в ФНС (а не в фонды) по новым КБК! Коды бюджетной классификации на 2017 год вы можете найти в наших Инструментах.

Сроки представления деклараций и уплаты налогов вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика.

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