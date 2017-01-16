Гендир согласен работать за 1 рубль

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Гендиректор российской компании хочет последовать примеру американского президента и установить себе заработную плату размером в 1 единицу национальной валюты.

Такая идея возникла у читателя нашего форума. Однако участники дискуссии напомнили ему о нормах ТК РФ о минимальной зарплате.

Может гендир-единственный учредитель назначить себе зарплату 1 руб.в год?

Компенсацию на авто может получать работник, значит надо ЗП платить. Трамп за 1 доллар может работать, а Путин значит нет ((

Налог с рубля 20 копеек можно и не платить )) да и отчеты по моему в рублях все, так что только ЗП 1 рупь а налогов/взносов 0 будет

- board625

Присоединиться к обсуждению этого рублевого вопроса можно в теме форума «Зарплата гендиру-учредителю».