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ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы

16.01.17 13:19
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Предприниматель обнаружил на сайте приставов информацию о своей задолженности перед ПФР в сумме 140 тыс. рублей и только тогда призадумался о «закрытии» ИП. Собственно, сам факт задолженности ИП нисколько не смутил, так как для него это стало обычным делом. Дело в том, что с 2006 года, став ИП, новоявленный бизнесмен никогда не сдавал отчеты и не платил фиксированные взносы.

А что же ПФР, неужели столько лет не пытался взыскать долги? Как рассказал читатель нашего форума, ежегодно на его имя открывались исполнительные производства, которые приставы из года в год закрывали, не взыскав ни копейки. Горе-ИП эта ситуация вполне устраивала, но сумма долга за 2014 год стала для него неприятным сюрпризом.

Что делать? Просто приехать в налоговую, подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП и ждать пока приставы снова прекратят исполнительное производство. Что-то мне подсказывает что исп. пр-во на 140 000, а не так быстро прекратят как исп. пр-ва на суммы до 30000,которые были все эти годы. Помогите!
- Дмитрий812

Участники дискуссии были немало удивлены такой халтурной работой приставов и пренебрежительным отношением ИП к своим обязанностям. Ведь никто насильно не удерживает гражданина в статусе ИП, отмечают форумчане и советуют предпринимателю подать заявление о прекращении деятельности и сдать налоговые декларации, чтоб уменьшить сумму своего долга перед ПФР.

Обсуждение происходит в теме форума «Хочу закрыть ИП. ПФР передал приставам долг по взносам на 140 000!!!»

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6 мнений
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
Теперь налоговая будет гордиться этим как одним из достижений по передаче администрирования взносов в их руки. А ПФ и приставы столько лет не ловили мышей, чудо какое-то.
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Аноним
, Ярославль
На меня тоже в каком-то начале 2000г одна фирма по моим документам,взятым как на трудоустройство,оформило ИП.Я была не в курсе,так как через пару месяцев ушла с этой работы так и не дождавшись никаких официальных договоров.А пару лет назад мне приставы арестовали детские счета.Несколько лет беготни по налоговым,по ПФР,по трудовым инспекциям и прокуратурам не дали никаких результатов!!!ИП до сих пор не закрыто,счета арестовывают каждый год.Пыталась сдать в налоговую нулевые декларации с объяснениями,что я не вела никакой предпринимательской деятельности,была официально трудоустроена в других местах и за этот период трижды была в отпуске по уходу-даже рассматривать не стали,А в ПФР-потребовали для перерасчета целый пакет документов по ИП с декларациями(которых у меня нет) и справками от гинеколога по всем трем беременностям.В общем долг растет,проблема не решается-нашему государству выгодно людей кабалить долгами...
<b>Модератор</b>
Над.К
ИП до сих пор не закрыто

 А в чем проблема-то? Для закрытия ИП надо просто подать заявление и оплатить госпошлину.  Наличие долгов, что по налогам, что по взносам, никак не мешает прекращению статуса ИП

Я была не в курсе,

 Как можно быть не в курсе? У нотариуса без вас заявление никак заверить не могли.

Клерк
Kalita
, Хабаровск
Приставы с ПФР красавчики, ИП- веселый. Догонят долг до стоимости машины/квартиры и привет передадут, теперь уже такой, что ИП его прочитает.
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Kalita прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
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Над.К прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
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