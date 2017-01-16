ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы

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Предприниматель обнаружил на сайте приставов информацию о своей задолженности перед ПФР в сумме 140 тыс. рублей и только тогда призадумался о «закрытии» ИП. Собственно, сам факт задолженности ИП нисколько не смутил, так как для него это стало обычным делом. Дело в том, что с 2006 года, став ИП, новоявленный бизнесмен никогда не сдавал отчеты и не платил фиксированные взносы.

А что же ПФР, неужели столько лет не пытался взыскать долги? Как рассказал читатель нашего форума, ежегодно на его имя открывались исполнительные производства, которые приставы из года в год закрывали, не взыскав ни копейки. Горе-ИП эта ситуация вполне устраивала, но сумма долга за 2014 год стала для него неприятным сюрпризом.

Что делать? Просто приехать в налоговую, подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП и ждать пока приставы снова прекратят исполнительное производство. Что-то мне подсказывает что исп. пр-во на 140 000, а не так быстро прекратят как исп. пр-ва на суммы до 30000,которые были все эти годы. Помогите!

- Дмитрий812

Участники дискуссии были немало удивлены такой халтурной работой приставов и пренебрежительным отношением ИП к своим обязанностям. Ведь никто насильно не удерживает гражданина в статусе ИП, отмечают форумчане и советуют предпринимателю подать заявление о прекращении деятельности и сдать налоговые декларации, чтоб уменьшить сумму своего долга перед ПФР.

Обсуждение происходит в теме форума «Хочу закрыть ИП. ПФР передал приставам долг по взносам на 140 000!!!»