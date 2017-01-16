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608 работодателей Удмуртии после общения с ПФР подняли зарплату своим работникам выше регионального МРОТ

16.01.17 11:45
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На очередном заседании комиссии по легализации заработной платы заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда по Удмуртской Республике Сергей Блохин рассказал о том, что в регионе в результате контрольных мероприятий, проведенных территориальными органами ПФР во 2-3 кварталах 2016 года, снизилось количество работодателей, выплачивающих официальную заработную плату в размере ниже величины минимальной оплаты труда, установленной в регионе, более чем на 600 страхователей.

Анализ отчетности, поступающей в территориальные органы ПФР Удмуртской Республики, показывает, что около 32% работодателей, отчитавшихся с начислениями, а таких в регионе около 26 тысяч (остальные 11,5 тысяч представили нулевую отчетность), официально выплачивают заработную плату своим работникам ниже величины минимального размера оплаты труда, установленной в республике соответствующим трехсторонним Соглашением. Размер этой величины составляет 8625 рублей в месяц, напомнили в ПФР.

«Этому вопросу первостепенное внимание уделяет в своей работе межведомственная комиссия при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициально выплачиваемой работникам удмуртских предприятий заработной платы, постоянным участником которой является региональное Отделение ПФР» - отметил Сергей Блохин.

В результате проводимой в регионе всеми заинтересованным и структурами работы произошло снижение количества плательщиков, выплачивающих своим работникам официальную заработную плату в размере ниже величины минимальной оплаты труда, установленной Соглашением, на 608 плательщиков.

«Напомню, что только с «белой» заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, - отметил заместитель управляющего Сергей Блохин. - Именно от их размера зависит количество заработанных гражданином пенсионных коэффициентов, которые при достижении пенсионного возраста превратятся в реальные деньги, сформировав первоначальный размер страховой пенсии».

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