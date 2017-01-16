В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения

Просмотров:

На федеральном портале НПА Минтрудом размещен проект Приказа, которым вносятся изменения в Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденный приказом МЗСР от 31 января 2006 г. № 55.

Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2016 г. № 551 «О внесении изменения в Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска»

В частности, в проекте говорится, что если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не позднее 15 апреля не представил документы, ФСС относит в соответствующем году данного страхователя к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ, и в срок до 1 мая уведомляет страхователя об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа, соответствующем этому классу профессионального риска.