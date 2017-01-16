Зарплату глав ПФР, ФОМС и ФСС привязали к окладам работников

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Заработная плата председателей социальных внебюджетных фондов - пенсионного, социального и обязательного медицинского образования - будет привязана к средней зарплате их подчиненных.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента Владимира Путина на этот счет. Документ вступил в силу в начале этого года. В нем говорится, что оплата труда глав внебюджетных фондов должна начисляться с учетом предельного уровня ее соотношения со среднемесячной зарплатой работников этих фондов, определенного правительством. Напомним, это соотношение определено правительством как один к восьми.

Как сообщает "Российская газета", средняя зарплата работников ФСС в 2015 году составляла 34 тысячи рублей, а председателя фонда - триста тысяч рублей. Таким образом, соотношение и ранее выдерживалось, хотя законодательство этого и не требовало.