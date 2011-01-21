ФНС разъяснила вопрос обложения НДС коммунальных услуг

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На основании пп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению НДС операции по реализации коммунальных услуг, предоставляемых гражданам управляющими организациями. Данные операции не облагаются НДС при условии приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций.

Таким образом, освобождение от НДС операций по реализации коммунальных услуг распространяется только на управляющие организации, которые в установленном порядке предоставляют коммунальные услуги гражданам.

При этом освобождение от НДС коммунальных услуг, реализуемых организациями коммунального комплекса, статьей 149 НК не предусмотрено.

Учитывая изложенное, реализация коммунальных услуг организациями коммунального комплекса управляющей организации производится по тарифам, увеличенным на соответствующую сумму НДС. При дальнейшей реализации УК коммунальных услуг физическим лицам (потребителям) исчисление НДС не производится.

Например, если организация коммунального комплекса реализует коммунальную услугу управляющей организации, то УК предъявляются тариф и сумма НДС, исчисленная с этого тарифа (предположим, 100 руб. и 18 руб. - сумма НДС), которая учитывается у управляющей организации в стоимости приобретенных коммунальных услуг. Дальнейшая реализация этих услуг потребителям производится за 118 руб. с учетом НДС.

Кроме того, необходимо учитывать, что управляющая организация вправе отказаться от освобождения от налогообложения операций, указанных в пункте 3 статьи 149 НК.

В этом случае если управляющая организация отказалась от применения освобождения, то к оплате потребителям предъявляется тариф, увеличенный на сумму НДС (например, тариф 100 руб. без НДС и 18 руб. - сумма НДС, что в итоге также составляет 118 руб., в том числе НДС 18 руб.).

Такие разъяснения дала ФНС в письме № СД-19-3/197 от 27.12.16.