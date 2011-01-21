Минфин пояснил, как считать НДС при получении предоплаты от иностранного покупателя

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Денежные средства получены продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей поставки товаров на экспорт, однако иностранный покупатель переуступил права требования товаров российскому лицу. Что в этом случае с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/78995 от 29.12.2016.

Согласно пункту 1 статьи 154 НК при получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежащих налогообложению НДС (за исключением товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке НДС, а также товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев), налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).

Таким образом, в случае переуступки иностранным покупателем права требования товаров российскому лицу денежные средства, полученные российским продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей реализации товаров, подлежат включению в налоговую базу по НДС в том налоговом периоде, в котором они получены.