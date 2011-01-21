Клерк.Ру
 

Минфин пояснил, как считать НДС при получении предоплаты от иностранного покупателя

17.01.17 13:47
Просмотров: 

Денежные средства получены продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей поставки товаров на экспорт, однако иностранный покупатель переуступил права требования товаров российскому лицу. Что в этом случае с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/78995 от 29.12.2016.

Согласно пункту 1 статьи 154 НК при получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежащих налогообложению НДС (за исключением товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке НДС, а также товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев), налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).

Таким образом, в случае переуступки иностранным покупателем права требования товаров российскому лицу денежные средства, полученные российским продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей реализации товаров, подлежат включению в налоговую базу по НДС в том налоговом периоде, в котором они получены.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:40
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
02:11
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:12
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:38
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:14
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
00:04
Клерк
zaratushtra прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 23:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек»
вчера, 23:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?»
вчера, 22:09
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:43
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:36
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 21:07
Аноним прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 20:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 20:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 20:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 20:07
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 19:37
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 19:19
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 19:08
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:29
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:18
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 18:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 18:14
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 18:06
Аноним прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 17:39
Аноним прокомментировал материал «Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями»
вчера, 17:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 17:23
еще
 