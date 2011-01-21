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Минтруд дал разъяснения по ряду вопросов, связанных с охраной труда

17.01.17 15:47
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Если законом установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

В остальных случаях профессиональные стандарты носят рекомендательный характер.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Работодатель вправе назначить на должность специалиста по охране труда работника, имеющего соответствующую подготовку, или работника, имеющего опыт работы в области охраны труда. В данном случае работодатели вправе с 1 июля 2016 г. применять профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 524н.

О требованиях к такому специалисту и других вопросах охраны труда Минтруд рассказал в письме № 15-2/ООГ-4698 от 26.12.2016.

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