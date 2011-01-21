Клерк.Ру
 

ФНС получит данные из реестра «Платона»

17.01.17 10:17
Просмотров: 

В этом году владельцы 12-тонников впервые получат налоговый вычет за то, что они ездили по федеральным дорогам. Претендовать на него могут 213 тысяч россиян - именно столько зарегистрировано в системе сбора платы "Платон".

Минтранс уже разработал порядок передачи данных о таких дальнобойщиках в ФНС. Ведомство намерено с 1 февраля этого года делиться с налоговиками данными о том, сколько 12-тонники с российским гражданством "намотали" километров по федеральным дорогам начиная с ноября 2015 года (тогда стартовала работа системы "Платон").

Проект порядка предоставления налоговым органам сведений из реестра "Платона" опубликован на портале проектов НПА. Сведения из реестра системы за 2015 и 2016 годы должны быть переданы до 15 февраля 2017 года, пишет "Российская газета". Именно на основе этих данных ФНС сможет предоставить владельцам 12-тонников налоговый вычет с транспортного налога за 2016 год.

Всего в системе "Платон" есть данные более чем о 270 тысячах владельцев большегрузов, которые ездят по российским трассам, в том числе и иностранцах. Они перечислили в бюджет за все время действия системы 19,3 миллиарда рублей.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Дворкович пообещал "аккуратную" индексацию тарифов "Платона"
 
Бухгалтерские новости
 
Бизнес-омбудсмен: система "Платон" выгодна честно работающему бизнесу
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:40
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
02:11
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:12
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:38
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:14
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
00:04
Клерк
zaratushtra прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 23:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек»
вчера, 23:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?»
вчера, 22:09
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:43
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:36
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 21:07
Аноним прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 20:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 20:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 20:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 20:07
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 19:37
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 19:19
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 19:08
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:29
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:18
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 18:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 18:14
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 18:06
Аноним прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 17:39
Аноним прокомментировал материал «Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями»
вчера, 17:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 17:23
еще
 