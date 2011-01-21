ФНС получит данные из реестра «Платона»

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В этом году владельцы 12-тонников впервые получат налоговый вычет за то, что они ездили по федеральным дорогам. Претендовать на него могут 213 тысяч россиян - именно столько зарегистрировано в системе сбора платы "Платон".

Минтранс уже разработал порядок передачи данных о таких дальнобойщиках в ФНС. Ведомство намерено с 1 февраля этого года делиться с налоговиками данными о том, сколько 12-тонники с российским гражданством "намотали" километров по федеральным дорогам начиная с ноября 2015 года (тогда стартовала работа системы "Платон").

Проект порядка предоставления налоговым органам сведений из реестра "Платона" опубликован на портале проектов НПА. Сведения из реестра системы за 2015 и 2016 годы должны быть переданы до 15 февраля 2017 года, пишет "Российская газета". Именно на основе этих данных ФНС сможет предоставить владельцам 12-тонников налоговый вычет с транспортного налога за 2016 год.

Всего в системе "Платон" есть данные более чем о 270 тысячах владельцев большегрузов, которые ездят по российским трассам, в том числе и иностранцах. Они перечислили в бюджет за все время действия системы 19,3 миллиарда рублей.