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Срок начисления пени по налогу на имущество физических лиц может быть перенесен на 1 мая 2017 года

17.01.17 11:49
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До 1 мая 2017 года в субъектах Российской Федерации, перешедших на исчисление налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, могут не начисляться пени за неуплату налога за 2015 год.

Такая норма предусмотрена Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, внесшим в Налоговый кодекс Российской Федерации соответствующие изменения.

Законы об отсрочке начисления пеней вправе принять как регионы, перешедшие на расчет налога по кадастровой стоимости по всем объектам налогообложения (всего в 2015 году – 28 субъектов Российской Федерации), так и регионы, в которых налог за 2015 год рассчитывался исходя из кадастровой стоимости лишь по объектам административно-делового и торгового назначения (всего 29 субъектов Российской Федерации), уточнили в ФНС.

В настоящее время срок начисления пени по налогу за 2015 год перенесен на 1 мая 2017 года в Москве (Закон Москвы от 14.12.2016 № 45) и Московской области (Закон Московской области от 28.12.2016 № 188/2016-ОЗ).

Указанные решения приняты, чтобы дать налогоплательщикам возможность уточнить свои налоговые обязательства, а также кадастровую стоимость, по которой рассчитывался налог.

Федеральная налоговая служба

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