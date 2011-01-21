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Единый портал госуслуг: убедитесь в отсутствии задолженности по налогам

18.01.17 12:19
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С каждым днём всё больше налогоплательщиков предпочитает бесконтактный способ взаимодействия с налоговыми органами, который позволяет не только экономить личное время, но и получать необходимую информацию оперативно не выходя из дома или не покидая рабочего места.
 
В целях предоставления гражданам возможности получения различных государственных  услуг в электронном виде создан Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).
 
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю напоминает, что на  ЕПГУ граждане могут получить в электронном виде информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.
 
Кроме того, в 2016 году на данном портале была запущена бета-версия ЕПГУ, которая позволяет не только получать информацию о наличии долгов по налогам, но и уплатить в режиме онлайн налоговые задолженности физических лиц, срок оплаты которых истек в соответствии с налоговым законодательством. Для получения данной услуги необходимо иметь стандартную и подтвержденную учетную запись на ЕПГУ. 
 
После входа в «Личный кабинет ЕПГУ» на странице бета-версии ЕПГУ следует выбрать услугу «Налоговая задолженность» и в специальном запросном окне ввести свой ИНН.
 
После чего система в автоматическом режиме выведет список долгов по налогам, либо сообщит об их отсутствии. В случае наличия задолженности пользователю будет предложено оплатить долги в режиме онлайн.
 
Обращаем внимание, что информацию на ЕПГУ о наличии (отсутствии) задолженности, а также платежные реквизиты для ее уплаты предоставляет Федеральная налоговая служба, что гарантирует корректное погашение налоговых задолженностей, уплаченных через ЕПГУ.
 

Федеральная налоговая служба

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