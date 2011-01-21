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При продаже имущества, находящегося в общей долевой собственности, налоговый вычет распределяется пропорционально доле каждого собственника

17.01.17 13:14
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При продаже имущества, находящегося в общей долевой собственности, налоговый вычет распределяется пропорционально доле каждого собственника, напоминает УФНС Республики Алтай, приводя в пример следующий случай:

Налоговый орган отказал в предоставлении имущественного вычета в размере по 1млн руб. каждому собственнику, от реализации долей в общей долевой собственности.

Не согласившись с выводами Управления о том, что имущественный налоговый вычет распределяется между совладельцами общей долевой собственности пропорционально доле каждого собственника, налогоплательщик обратился с апелляционной жалобой в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы.

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы, рассмотрев апелляционную жалобу налогоплательщика, оставила ее без удовлетворения. Из материалов дела следует, что согласно договору купли-продажи продавцы  реализовали покупателю однокомнатную квартиру, находящуюся в общей долевой собственности по 1/3 доли в праве собственности каждого продавца. Поскольку указанная квартира находилась в общей долевой собственности Продавцов менее трех лет и реализована как единый объект права собственности, имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере 1 млн руб., подлежит распределению между совладельцами имущества пропорционально их доле, то есть каждый из продавцов вправе получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере 333 333, 0 рублей.

 Позиция налогового органа соответствует Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.03.2008 № 5-П, отмечает региональная УФНС.

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