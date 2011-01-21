Клерк.Ру
 

За 11 месяцев 2016 года легализовано свыше 2,1 млн. работников

17.01.17 14:19
Просмотров: 

Согласно поручению Правительства РФ и Минтруда России Федеральная служба по труду и занятости продолжает координировать работу региональных органов власти, которая направлена на выявление неформальных трудовых отношений и легализацию работников. Для этого действует оперативный штаб и заключены соглашения с правительствами и администрациями регионов, сообщили в Роструде.

По данным мониторинга Роструда по состоянию на 22 декабря 2016 года межведомственными комиссиями субъектов РФ выявлено более 2 млн. 328 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них легализовано – более 2 млн. 179 тыс. работников.

Также в рамках проводимой контрольно-надзорной деятельности по требованию инспекторов труда за январь – ноябрь 2016 года было оформлено более 100 тысяч трудовых договоров, в том числе 22079 ранее отсутствовавших. В текущем году к административной ответственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора привлечено 11068 должностных и юридических лиц.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
608 работодателей Удмуртии после общения с ПФР подняли зарплату своим работникам выше регионального МРОТ
 
Бухгалтерские новости
 
В Удмуртии ПФР ведет работу по легализации зарплаты
 
Бухгалтерские новости
 
В Липецкой области более 27 тысяч граждан выведены из «серых схем» оплаты труда
 
Новости директору
 
Глава Минтруда: неформальная занятость – это плохо
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения8
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:51
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:40
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
02:11
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:12
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:38
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:14
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
00:04
Клерк
zaratushtra прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 23:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек»
вчера, 23:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?»
вчера, 22:09
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:43
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:36
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 21:07
Аноним прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 20:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 20:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 20:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 20:07
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 19:37
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 19:19
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 19:08
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:29
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:18
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 18:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 18:14
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 18:06
Аноним прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 17:39
Аноним прокомментировал материал «Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями»
вчера, 17:25
еще
 