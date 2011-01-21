За 11 месяцев 2016 года легализовано свыше 2,1 млн. работников

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Согласно поручению Правительства РФ и Минтруда России Федеральная служба по труду и занятости продолжает координировать работу региональных органов власти, которая направлена на выявление неформальных трудовых отношений и легализацию работников. Для этого действует оперативный штаб и заключены соглашения с правительствами и администрациями регионов, сообщили в Роструде.

По данным мониторинга Роструда по состоянию на 22 декабря 2016 года межведомственными комиссиями субъектов РФ выявлено более 2 млн. 328 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них легализовано – более 2 млн. 179 тыс. работников.

Также в рамках проводимой контрольно-надзорной деятельности по требованию инспекторов труда за январь – ноябрь 2016 года было оформлено более 100 тысяч трудовых договоров, в том числе 22079 ранее отсутствовавших. В текущем году к административной ответственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора привлечено 11068 должностных и юридических лиц.