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Владельцы большегрузов могут уменьшить транспортный налог на плату в систему «Платон»

17.01.17 14:50
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Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску обращает внимание организаций и физических лиц, имеющих транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, на изменившийся порядок уплаты транспортного налога в отношении этих автомобилей.

В связи с обязанностью владельцев таких транспортных средств вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ внесены изменения в отдельные статьи части второй НК РФ.

В частности, по автомобилям, зарегистрированным в реестре транспортных средств системы взимания платы (система «Платон»), на сумму внесенной платы возможно уменьшение суммы транспортного налога.

При этом условия и механизм реализации указанного права различаются в зависимости от категории налогоплательщиков.

Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Для того, чтобы воспользоваться льготой владельцу большегрузного автомобиля следует представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие внесение платы.

Уменьшение суммы налога производится по тому автомобилю, в отношении которого вносилась плата в систему «Платон».

Физические лица могут воспользоваться данной льготой начиная с расчетов за 2015 год.

Налогоплательщики - организации производят исчисление транспортного налога самостоятельно и представляют в налоговый орган налоговую декларацию.

 Юридическим лицам предоставлено право не уплачивать авансовые платежи в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре системы «Платон».

А по результатам налогового периода (года) сумма транспортного налога по таким автомобилям может быть уменьшена на сумму платы, внесенную в данном налоговом периоде.

Впервые воспользоваться этим правом организации смогут за 2016 год.

«Действующая форма декларации по транспортному налогу не позволяет отразить такую операцию, – отмечает начальник инспекции Ирина Шишкова. – Поэтому для реализации своего права на уменьшение транспортного налога на сумму платы по системе «Платон» организациям рекомендуется использовать новую форму декларации, утвержденную приказом ФНС от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@».

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