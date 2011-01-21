Налог на имущество организаций во Владимирской области считается от остаточной стоимости недвижимости

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УФНС России по Владимирской области в связи с многочисленными вопросами, возникающими у налогоплательщиков в начале года в части применения кадастровой стоимости при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в статье 378.2 НК РФ, дала следующие разъяснения:



Решение об определении налоговой базы по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости должно быть принято законом субъекта Российской Федерации. Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода.



Законодательным Собранием Владимирской области не внесены соответствующие изменения в Закон Владимирской области от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», соответственно не утвержден и перечень объектов недвижимого имущества, указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Кодекса.



Таким образом, на территории Владимирской области в 2016 году при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в статье 378.2 Кодекса, применяется показатель остаточной стоимости основных средств.



Кроме того, УФНС сообщает, что законодательством Владимирской области предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований.



Таким образом, одна налоговая декларация может заполняться в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации по согласованию с УФНС. В этом случае при заполнении налоговой декларации указывается код по ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, подведомственной налоговому органу по месту представления налоговой декларации. При этом сообщаем, что проводить соответствующее согласование следует ежегодно до 1 января года, за налоговый период (отчетные периоды) которого планируется представление одной налоговой декларации (одного налогового расчета по авансовому платежу за каждый отчетный период).

Ежегодное согласование представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в аналогичном порядке связано, в частности, с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в последующие финансовые годы.