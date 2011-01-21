Клерк.Ру
 

Налог на имущество организаций во Владимирской области считается от остаточной стоимости недвижимости

17.01.17 17:26
Просмотров: 

УФНС России по Владимирской области в связи с многочисленными вопросами, возникающими у налогоплательщиков в начале года в части применения кадастровой стоимости при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в статье 378.2 НК РФ, дала следующие разъяснения:

Решение об определении налоговой базы по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости должно быть принято законом субъекта Российской Федерации. Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,  определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода.

Законодательным Собранием Владимирской области не внесены соответствующие изменения в Закон Владимирской области от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», соответственно не утвержден и перечень объектов недвижимого имущества, указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Кодекса.

Таким образом, на территории Владимирской области в 2016 году при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в статье 378.2 Кодекса, применяется показатель остаточной стоимости основных средств.
    
Кроме того, УФНС сообщает, что законодательством Владимирской области предусмотрено зачисление налога  на имущество организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований.

Таким образом, одна налоговая декларация может заполняться в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации по согласованию с УФНС. В этом случае при заполнении налоговой декларации указывается код по ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, подведомственной налоговому органу по месту представления налоговой декларации. При этом сообщаем, что проводить соответствующее согласование следует ежегодно до 1 января года, за налоговый период (отчетные периоды) которого планируется представление одной налоговой декларации (одного налогового расчета по авансовому платежу за каждый отчетный период).

Ежегодное согласование представления налоговой отчетности  по налогу на имущество организаций в аналогичном порядке связано, в частности, с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в последующие финансовые годы.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Порядок перехода на новый ОКОФ и обновленная Классификация ОС
 
Бухгалтерские новости
 
Во Владимирской области увеличили коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда
 
Бухгалтерские новости
 
Жители 28 регионов платят налог на недвижимость от кадастровой стоимости
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения8
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:51
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:40
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
02:11
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:12
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:38
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:14
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
00:04
Клерк
zaratushtra прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 23:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек»
вчера, 23:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?»
вчера, 22:09
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:43
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:36
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 21:07
Аноним прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 20:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 20:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 20:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 20:07
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 19:37
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 19:19
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 19:08
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:29
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:18
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 18:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 18:14
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 18:06
Аноним прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 17:39
Аноним прокомментировал материал «Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями»
вчера, 17:25
еще
 