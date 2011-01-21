Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями

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ФСС выпустил письмо № 02-09-11/04-03-28043 от 16.12.2016, которое разослал региональным отделениям фонда, с разъяснениями по вопросам, связанным с бюджетным учетом и формированием отчетности.

В письме, в частности, говорится, что операции по учету расчетов со страхователями ФСС будет осуществлять в Карточке расчетов. Формирование Карточки, форма которой приведена в письме, будет осуществляться на основе данных, получаемых из ФНС.

Кроме того, в письме говорится, что налоговые органы и территориальные отделения ФСС должны провести со страхователями разъяснительную работу по заполнению платежных поручений на уплату взносов в части указания в них с 01.01.17 реквизитов ИФНС.