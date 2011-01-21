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За фальшивый больничный последует уголовное наказание

17.01.17 16:51
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Специалисты Астраханского регионального отделения ФСС предупреждают: манипуляции с поддельным листом нетрудоспособности незаконны, причем наказание в этом случае несет не только тот, кто изготовил «липовый» больничный, но и тот, кто предъявил его по месту работы.

В 2016 году региональным отделением выявлено 3 поддельных листка нетрудоспособности. В отношении 1 гражданина, на чье имя был выдан больничный лист, возбуждено уголовное дело. По остальным выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные действия правоохранительными органами.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и бланков наказывается по статье 327 УК. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Но ответственность за фальшивку несет и тот, кто ее приобрел - использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

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