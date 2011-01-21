Фирмы, зарегистрированные до 11.07.16, указывают в 4-ФСС старый ОКВЭД

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Если организация была зарегистрирована после 11 июля 2016 года, в расчете 4-ФСС необходимо проставить новые коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014. Все остальные указывают старые коды по классификатору ОК 029-2001. Такие рекомендации дает Воронежское региональное отделение ФСС на своем сайте.

Поле «Код по ОКВЭД» в разделе I перед таблицей 1 заполняют только компании на УСН, которые применяют пониженные тарифы по взносам. Если вы к ним не относитесь, поставьте прочерк. В разделе II перед таблицей 6 код указывают все компании.