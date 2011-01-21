Электронно подтвердить вид деятельности можно через портал госуслуг

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Ежегодно читатели нашего форума возмущаются по поводу процедуры подтверждения вида деятельности в ФСС. Бухгалтеры недоумевают по поводу того, что это невозможно осуществить через ТКС по принципу сдачи отчетности.

Проблема в том, что не существует электронного формата данного заявления.

В 1С нет выгрузки этой справки. А каким образом её в электронной форме предоставлять?

Написала я в 1С, ответили, что мол, делайте так, как ФСС говорит, 1С тут ни при чём. Странно, а что тогда 1С отчётность, которую они так рекламируют, всё-таки не все отчёты через неё сдаются электронно.

- НатальяС

1С тут действительно ни при чем. Форматы электронной отчетности не они утверждают

Логику ФСС несколько лет понять не могу. Почему не утвердить формат? Что в этом сложного?

- Над.К

Обсуждение происходит в теме форума «справка-подтверждение в ФСС».

Напомним, что подтвердить ОВЭД в электронной форме можно через Портал госуслуг. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и предварительно зарегистрировать свою организацию в личном кабинете юридического лица. Как пояснили в Алтайском региональном отделении ФСС, сама процедура подачи заявления и документов в форме электронного документа достаточно проста и состоит из 2 шагов.

Шаг №1 - заполняются все поля, отмеченные красной звездочкой (являются обязательными к заполнению).

Шаг №2 - необходимо загрузить предварительно заполненные и сохраненные на компьютере формы: справки–подтверждения и копии пояснительной записки (при необходимости) к бухгалтерскому балансу. После чего в правом нижнем углу нажать клавишу подать заявление.

В двухнедельный срок с даты приема электронного заявления и необходимых документов отделение Фонда уведомит вас об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа, соответствующего классу профессионального риска заявленного основного вида экономической деятельности.

Если страхователь нарушил сроки или вовсе не обратился в отделение Фонда, то ФСС относит страхователя к тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.