Минфин пояснил, как вносить исправления в книгу покупок

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При аннулировании записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений, показатели в графах 15 - 16 книги покупок указываются с отрицательным значением. При аннулировании записи из книги покупок (после окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре в связи с внесением в них исправлений используются дополнительные листы книги покупок за тот налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений.

При аннулировании записи из книги покупок (после окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре в случае, не связанном с внесением в них исправлений, необходимо также использовать дополнительные листы книги покупок за тот налоговый период, в котором были зарегистрированы эти счет-фактура, корректировочный счет-фактура.

Такие рекомендации даны Минфином в письме № 03-07-09/77996 от 26.12.2016.