Получая НДС-вычет по приобретенным объектам, необходимо восстановить полученный ранее вычет по предоплате

Просмотров:

На основании пункта 6 статьи 171 НК вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств.

Согласно пунктам 1 и 5 статьи 172 Кодекса вычеты указанных сумм НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), после принятия их на учет и при наличии соответствующих первичных документов.

При этом суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, принимаются налогоплательщиком к вычету в течение 3 лет после принятия на учет работ по капитальному строительству независимо от момента ввода объекта строительства в эксплуатацию.

В то же время следует отметить, что в случае если НДС по перечисленным суммам предварительной оплаты принимался к вычету, то в налоговом периоде, в котором НДС, предъявленный при приобретении СМР, принимается к вычету, необходимо восстановить суммы НДС, ранее принятого к вычету в отношении предварительной оплаты.

Такие разъяснения даны Минфином в письме № 03-07-10/77953 от 26.12.2016.