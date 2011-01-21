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В больничном листке допускаются технические недочеты

18.01.17 12:45
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В Отделении ФСС по Астраханской области обратили внимание страхователей на особенности оформления больничных листов.

В разделе «Заполняется врачом» не допускаются исправления.

1. Наличие в листке нетрудоспособности технических недочетов заполнения не является основанием для его переоформления и отказа в назначении и выплате пособий, если при этом все записи читаются (п. 17 письма ФСС РФ от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956). К техническим недочетам относятся, например:

- заполнение полей бланка прописными буквами;

- попадание букв на или за границы ячеек;

- попадание печатей на информационное поле;

указание слов "врач" или "лечащий врач";

- проставление пробелов между инициалами врача и др.

2. При заполнении строки "место работы - наименование организации" приводится полное или сокращенное наименование организации или фамилия и инициалы работодателя - физического лица - данная информация указывается со слов гражданина (п. 57 Порядка 624н).

Некорректное или неверное написание в строке "(место работы - наименование организации)" не является ошибкой медицинской организации и основанием для выдачи дубликата.

При этом идентификация организации региональным органом Фонда осуществляется по регистрационному номеру, указанному в соответствующих строках листка нетрудоспособности.

3. Согласно пункту 48 Порядка 624н «при осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 16 календарных дней медицинской организацией, где произошли роды». Листок нетрудоспособности подтверждает освобождение беременной женщины от работы на период, предусмотренный Трудовым кодексом, и является основанием для предоставления отпуска. Такой листок нетрудоспособности может быть оформлен как "продолжение листка нетрудоспособности N ", выданного на 140 дней, так и без указания «продолжение» или «первичный». Порядок исчисления пособия на период допотпуска тот же, что и для основного, так как это единый страховой случай.

4. Порядком 624н предусмотрена выдача нескольких листков совместителям - в случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у нескольких работодателей и в два предшествующие календарные года до выдачи листка нетрудоспособности был занят у тех же работодателей, выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому месту работы в строке "Основное" делается отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы;

в строке "По совместительству" делается отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для представления по месту работы по внешнему совместительству и указывается номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по основному месту работы.

Проставление врачом отметок «Основное» или «По совместительству», не соответствующих трудовым отношениям, также не является ошибкой медицинской организации, так как заполняется со слов и не требует документального подтверждения.

Для исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела "Заполняется работодателем", ошибочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудоспособности, подтверждается записью "исправленному верить", подписью и печатью работодателя (для работодателя - физического лица печать проставляется при ее наличии). Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства

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