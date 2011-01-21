В Хабаровском крае определен перечень недвижимого имущества для расчёта налога исходя из кадастровой стоимости

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Управление ФНС России по Хабаровскому краю информирует граждан о том, что Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края определил Перечень недвижимого имущества – торговых центров (комплексов) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год. Данный Перечень включает в себя 81 объект, находящихся на территории городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Верхнебуреинского, Хабаровского, Ванинского, Охотского и Советско-Гаванского районов.

Собственники помещений и объектов недвижимости, включенных в этот Перечень, должны исчислять и уплачивать налог от кадастровой стоимости в бюджет по месту нахождения объекта недвижимости, начиная с первого квартала 2017 года.

Кроме того, Комитет внес изменения в перечень на 2016 год, исключив из него объекты с кадастровыми номерами 27:23:0040860:105 и 27:23:0000000:4451 и добавив кадастровые номера помещений, находящихся в зданиях, ранее включенных в Перечень.

Утвержденный Перечень на 2017 год и уточненный Перечень на 2016 год размещены на официальном сайте Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края www.potreb.khabkrai.ru, а также в справочно - информационных системах «Консультант-Плюс» и «Гарант».